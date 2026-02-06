Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал свое будущее в клубе.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«Говорил ли руководству о своем решении? Нет, потому что у меня есть ещё один год контракта.

Останусь ли я до конца сезона-2026/2027? Вопрос об этом был задан месяц или два назад, вас здесь не было, и я повторюсь: это тот же ответ, который я дал два месяца назад», — приводит слова Гвардиолы аккаунт City Xtra.

Напомним, что «Манчестер Сити» идет на втором месте в турнирной таблице АПЛ и уступает только «Арсеналу».