Временный главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик рассказал о своем впечатляющем старте в новой роли. Под его руководством команда одержала три победы подряд.

Майкл Кэррик globallookpress.com

«Я не строил долгосрочных планов, так как это было бы преждевременным. Однако со временем мы начали понимать, каким хотим видеть команду. С момента моего прихода стало очевидно, в каком направлении мы будем двигаться и как хотим играть. Три победы — это фантастический результат, который демонстрирует значительный прогресс в команде и составе. Мы на правильном пути и движемся в верном направлении», — отметил Кэррик на официальном сайте «Манчестер Юнайтед».

Команда после 24 туров Английской премьер-лиги располагается на 4-й строчке в турнирной таблице с 41 баллом.