Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился своими мыслями о значении выхода в финал Кубка английской лиги после победы в полуфинале над «Челси» с общим счетом 4:2.

Микель Артета globallookpress.com

«Это лучший источник витаминов для нас, потому что мы играем каждые три дня. То, что мы так упорно трудимся, чтобы достичь таких моментов и пережить их вместе, — это просто волшебство. В раздевалке и среди всех, кто работает в клубе, ты видишь радость, улыбки и энергию. Так что да, я с нетерпением жду этого момента», — цитирует Артету официальный сайт «Арсенала».

В финале турнира «Арсенал» встретится с победителем пары «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити». «Горожане» выиграли первый матч со счетом 2:0.