«Ливерпуль» и «Челси» конкурируют за подписание центрального защитника «Ренна» Жереми Жаке. Французский клуб намерен продать игрока за рекордную для себя сумму, о чем сообщил журналист Бен Джейкобс.

Жереми Жаке globallookpress.com

По данным Фабрицио Романо, «Челси» уже достиг договоренности с Жаке по личному контракту. «Ренн» требует за трансфер футболиста 65 миллионов евро.

Жаке — воспитанник «Ренна», и в текущем сезоне он сыграл 18 матчей в Лиге 1, неизменно выходя в стартовом составе. Согласно Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.