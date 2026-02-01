Представитель защитника Никиты Чернова Владимир Кузьмичев высказался о будущем футболиста «Крыльев Советов», права на которого принадлежат «Спартаку».

Никита Чернов globallookpress.com

«Жизнь непредсказуемая штука, говорить со стопроцентной определенностью о каком‑то развитии событий сложновато. Тем не менее, исходя из позиции спортивного директора, прорабатываем варианты продолжения карьеры.

До окончания сезона ждать и надеяться, что в "Спартаке" будет другое мнение, точно не будем. В этом направлении работаем уже сейчас, если будет интересный вариант, тянуть не будем», — приводит слова Кузьмичева «Матч ТВ».

29‑летний Чернов в текущем сезоне РПЛ провел 12 матчей за самарцев, в которых забил один мяч. Он выступает за команду из Самары на правах аренды до конца сезона.