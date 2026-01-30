После жеребьевки стыкового раунда суперкомпьютер Opta скорректировал прогноз на победителя Лиги чемпионов.

Теперь «Арсенал» считается главным претендентом на победу, с вероятностью успеха 30,6%. На втором месте оказалась «Бавария» с 15% шансов, а замыкает тройку лидеров «Манчестер Сити» с 11%.

В то же время «Реал» покинул первую десятку фаворитов, опустившись с 8-го на 12-е место. Вероятность их победы оценивается в 1,7%.

Победитель ЛЧ-2025/26 по версии Opta:

1. «Арсенал» — 30,6%

2. «Бавария» — 15%

3. «Манчестер Сити» — 11%

4. «Ливерпуль» — 8,8%

5. «Челси» — 7,3%

6. «Барселона» — 7,2%

7. «ПСЖ» — 4,9%

8. «Ньюкасл» — 3,2%

9. «Интер» — 2,6%

10. «Тоттенхэм» — 2,3%