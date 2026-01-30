После жеребьевки стыкового раунда суперкомпьютер Opta скорректировал прогноз на победителя Лиги чемпионов.

Мадридский «Реал»
Мадридский «Реал» globallookpress.com

Теперь «Арсенал» считается главным претендентом на победу, с вероятностью успеха 30,6%.  На втором месте оказалась «Бавария» с 15% шансов, а замыкает тройку лидеров «Манчестер Сити» с 11%.

В то же время «Реал» покинул первую десятку фаворитов, опустившись с 8-го на 12-е место.  Вероятность их победы оценивается в 1,7%.

Победитель ЛЧ-2025/26 по версии Opta:

1.  «Арсенал» — 30,6%

2.  «Бавария» — 15%

3.  «Манчестер Сити» — 11%

4.  «Ливерпуль» — 8,8%

5.  «Челси» — 7,3%

6.  «Барселона» — 7,2%

7.  «ПСЖ» — 4,9%

8.  «Ньюкасл» — 3,2%

9.  «Интер» — 2,6%

10.  «Тоттенхэм» — 2,3%