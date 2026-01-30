В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка стыковых матчей 1/16 финала Лиги чемпионов.
Результаты жеребьевки:
- «Боруссия» Д (Германия) — «Аталанта» (Италия)
- «Олимпиакос» (Греция) — «Байер» (Германия)
- «Галатасарай» (Турция) — «Ювентус» (Италия)
- «Брюгге» (Бельгия) — «Атлетико» (Испания)
- «Монако» (Франция) — «ПСЖ» (Франция)
- «Карабах» (Азербайджан) — «Ньюкасл» (Англия)
- «Бенфика» (Португалия) — «Реал» (Испания)
- «Буде-Глимт» (Норвегия) — «Интер» (Италия)
Первые стыковые игры пройдут 17 и 18 февраля, ответные — 24 и 25 февраля. Команды, победившие в этих матчах, выйдут в 1/8 финала, где сыграют с восемью лучшими командами общего раунда.