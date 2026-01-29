«Аталанта» с 13 очками завершила общий этап на 15-й строчке в таблице и начнет весеннюю стадию турнира со стадии плей-офф, «Юнион» с 9 баллами расположился на 28-м месте и вылетел из текущего розыгрыша.

Единственный гол в матче забил Анан Халайли на 70-й минуте.

«Юнион» на своем поле обыграл «Аталанту» в рамках восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов — 1:0.

2.00

Прогнозы•Сегодня 23:00 «Маккаби» Тель-Авив — «Болонья». Прогноз и ставка «Борзые» будут спешить

Футбол•Сегодня 00:53 «Арсенал» — «Кайрат»: онлайн, прямая трансляция матча ЛЧ

Футбол•Сегодня 00:54 «Бенфика» — «Реал Мадрид»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги Чемпионов

Футбол•Сегодня 00:53 «Ливерпуль»— «Карабах»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги чемпионов

Футбол•Вчера 19:00 Заговор, которого нет: почему истерики Гвардиолы больше никого не вводят в заблуждение

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 14:33 Верный солдат Моуринью: как Арбелоа перенял методы «Особенного»

Футбол•Вчера 12:55 Эпоха клерков: почему «Челси» променял настоящих бунтарей на удобных тренеров

Футбол•27/01/2026 19:20 «Паук» в золотой паутине: как Альварес снова оказался не в том месте

Футбол•27/01/2026 13:28 Теория «сильного звена»: почему железобетонная оборона не гарантирует «Арсеналу» титул без лидера в атаке

Футбол•27/01/2026 10:54 Наследник золотой эпохи: Ламин Ямаль становится лицом новой Испании

Выбор читателей

Футбол•22/01/2026 18:19 Англия, Париж или пустыня: кто может забрать Винисиуса у «Реала»

Теннис•25/01/2026 17:32 Неделя тенниса: капитуляция Мирры и Медведева, стабильность Хачанова и прогресс Селехметьевой

Футбол•23/01/2026 19:41 От тотального доминирования до катастрофы: станет ли Гехи спасителем нового проекта Гвардиолы?

Футбол•26/01/2026 18:23 Казахстанский Агуэро: кто такой Дастан Сатпаев и зачем он «Челси»

Футбол•27/01/2026 06:49 «Арсенал» дрожит, «Ман Сити» буксует, «Астон Вилла» сомневается: кто-нибудь вообще хочет выиграть АПЛ?

Самое интересное

Футбол•22/12/2025 17:31 От диких запоев 90-х до скрытых проблем современности: как английский футбол борется с алкоголем

Футбол•22/12/2025 11:30 Мюнхенский ренессанс: как «Бавария» восстановила гегемонию в Бундеслиге

Бои•22/12/2025 14:37 Эдвардс, Мухаммад и еще 5 звезд UFC, провалившихся в 2025 году

Футбол•19/12/2025 12:58 Пеп 2.0. Почему именно Мареска может спасти наследие Гвардиолы в «Ман Сити»