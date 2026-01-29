«Юнион» на своем поле обыграл «Аталанту» в рамках восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов — 1:0.
Единственный гол в матче забил Анан Халайли на 70-й минуте.
Результат матча
ЮнионБрюссель1:0АталантаБергамо
1:0 Анан Халаили 70'
Юнион: Кьелл Схерпен, Кевин Макаллистер, Кристиан Бёрджесс, Росс Сайкс, Луи Патрис, Адем Зорган (Роб Схофс 57'), Камил ван де Перре, Гильерме Смит, Ануар Аит-Эль-Хадж, Анан Халаили, Рауль Флоруч (Мохаммед Фусейни 57')
Аталанта: Эдерсон, Марко Спортьелло, Лоренцо Бернаскони, Давиде Дзаппакоста, Онест Аанор, Исак Хин, Одилон Коссуну (Марио Пашалич 74'), Лазар Самарджич (Мартен де Рон 52'), Юнус Муса (Шарль Де Кетеларе 52'), Никола Крстович (Джанлука Скамакка 62'), Адемола Лукман (Камал Дин Сулемана 51')
Жёлтые карточки: Кристиан Бёрджесс 10' — Лазар Самарджич 28', Онест Аанор 69'
«Аталанта» с 13 очками завершила общий этап на 15-й строчке в таблице и начнет весеннюю стадию турнира со стадии плей-офф, «Юнион» с 9 баллами расположился на 28-м месте и вылетел из текущего розыгрыша.