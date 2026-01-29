29 января на «Пьер Моруа» «Лилль» и «Фрайбург» проведут очную встречу в рамках поединка 8-го тура Лиги Европы. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
«Лилль» с 9 очками занимает 21-е место в таблице. Команда имеет положительную разницу мячей, что может сегодня сыграть ей на руку. В плей-офф «доги» уже не попадают. Для участия в 1/16 финала ЛЕ, команде нужна хотя бы ничья.
«Фрайбург» уже практически в плей-офф. Набрал 17 очков благодаря 5 победам и 2 ничьим, гости заняли 3-е место в таблице и выбить из топ-8 их может только «Порту». По большому счету коллективу уже ничего не грозит, однако он ни разу не проиграл за 7 туров. Гости явно заинтересованы в том, чтобы закончить этап лиги без поражений.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.90.
- Котировки букмекеров: 2.06 на победу «Лилля», 3.60 на ничью, 3.75 на победу «Фрайбурга».
- Прогноз ИИ: победа «Фрайбурга» со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Лилль» — «Фрайбург» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.