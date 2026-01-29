29 января на «Пьер Моруа» «Лилль» и «Фрайбург» проведут очную встречу в рамках поединка 8-го тура Лиги Европы. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Лилль» с 9 очками занимает 21-е место в таблице. Команда имеет положительную разницу мячей, что может сегодня сыграть ей на руку. В плей-офф «доги» уже не попадают. Для участия в 1/16 финала ЛЕ, команде нужна хотя бы ничья.

«Фрайбург» уже практически в плей-офф. Набрал 17 очков благодаря 5 победам и 2 ничьим, гости заняли 3-е место в таблице и выбить из топ-8 их может только «Порту». По большому счету коллективу уже ничего не грозит, однако он ни разу не проиграл за 7 туров. Гости явно заинтересованы в том, чтобы закончить этап лиги без поражений.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.90.

Котировки букмекеров: 2.06 на победу «Лилля», 3.60 на ничью, 3.75 на победу «Фрайбурга».

Прогноз ИИ: победа «Фрайбурга» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Лилль» — «Фрайбург» смотрите на LiveCup.Run.

