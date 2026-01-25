«Реал Сосьедад» одержал победу над «Сельтой» (3:1) в матче 21-го тура испанской Примеры.

В составе хозяев дубль оформил Микель Оярсабаль, отличившись на 17-й и 75-й минутах встречи. Еще один гол забил Брайс Мендес на 90+6-й минуте с пенальти.

Единственный гол у «Сельты» записал на свой счет Борха Иглесиас на 72-й минуте.

Результат матча Реал Сосьедад Сан-Себастьян 2:1 Сельта Виго 1:0 Микель Оярсабаль 17' 1:1 Борха Иглесиас 72' 2:1 Микель Оярсабаль 75' Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Хон Арамбуру, Jon Martin, Дуйе Чалета-Цар, Айэн Муньос, Гонсалу Гуэдеш ( Пабло Марин 70' ), Йон Горротксатеги, Беньят Туррьентес ( Игор Субельдия 46' ), Лука Сучич ( Брайс Мендес 81' ), Микель Оярсабаль ( Орри Оускарссон 86' ), Андер Барренечеа ( Альваро Одриосола 46' ) Сельта: Йонуц Раду, Серхио Каррейра ( Уиллот Сведберг 77' ), Маркос Алонсо, Карл Старфельт, Ману Фернандес ( Оскар Мингуэза 46' ), Уго Альварес, Уго Сотело ( Мигел Роман Гонсалес 77' ), Илаш Мориба ( Яго Аспас 56' ), Брайан Сарагоса, Пабло Дуран ( Борха Иглесиас 56' ), Юнас Эль-Абделлауи Жёлтые карточки: Лука Сучич 16' — Брайан Сарагоса 45+3' Красная карточка: Дуйе Чалета-Цар 45+2' (Реал Сосьедад)

Статистика матча 3 Удары в створ 4 1 Удары мимо 6 36 Владение мячом 64 2 Угловые удары 9 2 Офсайды 2 7 Фолы 13

После этого матча «Реал Сосьедад» занимает 8-е место в таблице Примеры с 27-ю очками в активе. «Сельта» — на 7-й позиции с 32 баллами.