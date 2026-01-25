«Реал Сосьедад» одержал победу над «Сельтой» (3:1) в матче 21-го тура испанской Примеры.
В составе хозяев дубль оформил Микель Оярсабаль, отличившись на 17-й и 75-й минутах встречи. Еще один гол забил Брайс Мендес на 90+6-й минуте с пенальти.
Единственный гол у «Сельты» записал на свой счет Борха Иглесиас на 72-й минуте.
Результат матча
Реал СосьедадСан-Себастьян2:1СельтаВиго
1:0 Микель Оярсабаль 17' 1:1 Борха Иглесиас 72' 2:1 Микель Оярсабаль 75'
Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Хон Арамбуру, Jon Martin, Дуйе Чалета-Цар, Айэн Муньос, Гонсалу Гуэдеш (Пабло Марин 70'), Йон Горротксатеги, Беньят Туррьентес (Игор Субельдия 46'), Лука Сучич (Брайс Мендес 81'), Микель Оярсабаль (Орри Оускарссон 86'), Андер Барренечеа (Альваро Одриосола 46')
Сельта: Йонуц Раду, Серхио Каррейра (Уиллот Сведберг 77'), Маркос Алонсо, Карл Старфельт, Ману Фернандес (Оскар Мингуэза 46'), Уго Альварес, Уго Сотело (Мигел Роман Гонсалес 77'), Илаш Мориба (Яго Аспас 56'), Брайан Сарагоса, Пабло Дуран (Борха Иглесиас 56'), Юнас Эль-Абделлауи
Жёлтые карточки: Лука Сучич 16' — Брайан Сарагоса 45+3'
Красная карточка: Дуйе Чалета-Цар 45+2' (Реал Сосьедад)
После этого матча «Реал Сосьедад» занимает 8-е место в таблице Примеры с 27-ю очками в активе. «Сельта» — на 7-й позиции с 32 баллами.