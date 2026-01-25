Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик высказался о победе над «Арсенадом» (3:2).

Майкл Каррик globallookpress.com

«Я испытываю настоящую гордость. Думаю, сегодня игра прошла совершенно не так, как на прошлой неделе против "Манчестер Сити". Соперник оказывал на нас мощное давление разными способами, а нам не удавалось постоянно создавать угрозу, как это было в прошлый раз. Но были отрезки, когда мы выглядели очень опасно.

Приехать сюда, забить три таких гола, уступать 0:1 и отыграться, снова пропустить и продолжать идти вперед... Парни приложили огромные усилия, все прошло, наверное, не так легко, как на прошлой неделе... не хочу сказать, что на прошлой неделе было легко, но тогда мы чувствовали свой ритм на протяжении всего матча. В этот раз пришлось приложить больше усилий. Я горжусь ребятами», — цитирует Каррика ВВС.

«Манчестер Юнайтед» набрал 38 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. «Арсенал» с 50 баллами идет первым.