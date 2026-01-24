24 января в Манчестере на стадионе «Этихад» «Манчестер Сити» будет принимать «Вулверхэмптон» в матче 23-го тура АПЛ. Начало встречи в 18:00 мск.

После серии неудач команда Хосепа Гвардиолы явно настроена на то, чтобы изменить ситуацию. Накануне «Ман Сити» неожиданно проиграл «Буде-Глимт» в Лиге чемпионов, а в прошлом туре «горожане» уступили в дерби с «Ман Юнайтед» 0:2.

Основной причиной нынешних проблем «Ман Сити» являются травмы основных центрбеков. «Вулверхэмптон» в последнее время настроил игру и не проигрывает уже 5 матчей подряд во всех турнирах. «Волкам» нечего терять. Им нужно спасаться от вылета. Будут ли снова у «Сити» проблемы?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.99.

Котировки букмекеров: 1.33 на победу «Манчестер Сити», 5.60 на ничью, 8.60 на победу «Вулверхэмптона».

Прогноз ИИ: «Манчестер Сити» одержит победу с минимальным результатом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон» смотрите на LiveCup.Run.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.