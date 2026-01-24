24 января в Манчестере на стадионе «Этихад» «Манчестер Сити» будет принимать «Вулверхэмптон» в матче 23-го тура АПЛ. Начало встречи в 18:00 мск.
После серии неудач команда Хосепа Гвардиолы явно настроена на то, чтобы изменить ситуацию. Накануне «Ман Сити» неожиданно проиграл «Буде-Глимт» в Лиге чемпионов, а в прошлом туре «горожане» уступили в дерби с «Ман Юнайтед» 0:2.
Основной причиной нынешних проблем «Ман Сити» являются травмы основных центрбеков. «Вулверхэмптон» в последнее время настроил игру и не проигрывает уже 5 матчей подряд во всех турнирах. «Волкам» нечего терять. Им нужно спасаться от вылета. Будут ли снова у «Сити» проблемы?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.99.
- Котировки букмекеров: 1.33 на победу «Манчестер Сити», 5.60 на ничью, 8.60 на победу «Вулверхэмптона».
- Прогноз ИИ: «Манчестер Сити» одержит победу с минимальным результатом 1:0.
Трансляция матча
