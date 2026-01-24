В матче 19-го тура Бундеслиги Германии «Айнтрахт» примет «Хоффенхайм». Команды сыграют 24 января на «Дойче Банк Парк» во Франкфурте, начало игры в 17:30 мск.
В этом туре «Айнтрахт» имеет возможность навязать «Байеру» борьбу за 5-е место. Разрыв всего 2 очка, поэтому «орлам» нужна победа. Однако клуб не побеждает 4 тура. В последнее время «Айнтрахт» много пропускает, что может помешать команде воплотить свою цель.
«Хоффенхайм» выглядит свежим и собранным. Команда не играет в еврокубках и сосредоточена на чемпионате, где у нее 10 побед, 3 ничьи и 4 поражения. Суммарно гости набрали 33 очка и сейчас находятся на третьей строчке. Ничья «Хоффе» не устроит, поэтому нас ждет интересное противостояние двух мотивированных команд.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.42.
- Котировки букмекеров: 3.00 на победу «Айнтрахта», 3.70 на ничью, 2.25 на победу «Хоффенхайма».
- Прогноз ИИ: «Айнтрахт» и «Хоффенхайм» сыграют вничью 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Айнтрахт» — «Хоффенхайм» смотрите на LiveCup.Run.
