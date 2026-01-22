Полузащитник «Челси» Коул Палмер может перейти в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Sky Sports.

Коул Палмер — полузащитник «Челси» globallookpress.com

Стало известно, что Палмер скучает по дому, футболист родом из Манчестера. Есть вероятность перехода полузащитника в стан «красных дьяволов».

Напомним, что футболист не принимал участия в прошлом матче «Челси» в Лиге чемпионов. Позже выяснилось, что Палмер не сыграл из-за дискомфорта после предыдущей встречи.

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Челси» 13 матчей во всех турнирах и забил 5 голов.