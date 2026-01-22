В матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов «Челси» вырвал победу у «Пафоса» со счетом 1:0.
Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Мойзес Кайседо на 78-й минуте.
Результат матча
ЧелсиЛондон1:0ПафосПафос
1:0 Мойсес Кайседо 78'
Челси: Филип Йоргенсен (Роберт Санчес 46'), Мало Гюсто, Бенуа Бадьяшиль, Йоррел Хато (Марк Кукурелья 70'), Рис Джеймс, Весли Фофана, Мойсес Кайседо, Энцо Фернандес, Алехандро Гарначо (Джейми Байно-Гиттенс 70'), Педру Нету, Лиам Дилап (Жоао Педро 70')
Пафос: Джей Гортер, Андерсон, Пепе, Бруно Кабрера, Костас Пилеас, Деррик Люккассен, Кен Сема, Влад Драгомир, Иван Шуньич, Жажа (Домингош Кина 65'), Мислав Оршич
Жёлтые карточки: Джейми Байно-Гиттенс 73' — Мислав Оршич 33', Кен Сема 56', Иван Шуньич 79'
Победа позволила «Челси» набрать 13 очков и подняться на восьмое место в турнирной таблице. «Пафос» с 6 баллами идет 30-м.