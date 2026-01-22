В матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов «Челси» вырвал победу у «Пафоса» со счетом 1:0.

Мойсес Кайседо
Мойсес Кайседо globallookpress.com

Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Мойзес Кайседо на 78-й минуте.

Результат матча

ЧелсиЛондонЧелси1:0ПафосПафосПафос
1:0 Мойсес Кайседо 78'
Челси:  Филип Йоргенсен (Роберт Санчес 46'),  Мало Гюсто,  Бенуа Бадьяшиль,  Йоррел Хато (Марк Кукурелья 70'),  Рис Джеймс,  Весли Фофана,  Мойсес Кайседо,  Энцо Фернандес,  Алехандро Гарначо (Джейми Байно-Гиттенс 70'),  Педру Нету,  Лиам Дилап (Жоао Педро 70')
Пафос:  Джей Гортер,  Андерсон,  Пепе,  Бруно Кабрера,  Костас Пилеас,  Деррик Люккассен,  Кен Сема,  Влад Драгомир,  Иван Шуньич,  Жажа (Домингош Кина 65'),  Мислав Оршич
Жёлтые карточки:  Джейми Байно-Гиттенс 73'  —  Мислав Оршич 33',  Кен Сема 56',  Иван Шуньич 79'

Победа позволила «Челси» набрать 13 очков и подняться на восьмое место в турнирной таблице.  «Пафос» с 6 баллами идет 30-м.