Победа позволила «Челси» набрать 13 очков и подняться на восьмое место в турнирной таблице. «Пафос» с 6 баллами идет 30-м.

Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Мойзес Кайседо на 78-й минуте.

В матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов «Челси» вырвал победу у «Пафоса» со счетом 1:0.

