Главный тренер «Интера» Кристиан Киву не считает неудачу в игре 7-го тура Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом» (1:3) плохим результатом.

Кристиан Киву globallookpress.com

«Я не переживаю, а думаю о том, что нам надо сделать. Понимали, что этот сезон в Лиге чемпионов будет непростым. Я смотрю на позитивные стороны: отношение игроков, их усилия. Мы понимали, что "Арсенал" хорош. У них есть мастерство, скорость, физическая мощь, сильные исполнители. Когда "Интер" выигрывал единоборства, то создавал моменты, но не реализовывал их. Надо сохранить правильный настрой. Каждый новый матч — это новый вызов», — цитирует пресс-служба УЕФА Киву.

После 7 матчей «Арсенал» единолично лидирует в таблице ЛЧ с 21 очком. «Интер» (12) занимает 12-ю строчку.