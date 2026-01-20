Стали известны стартовые составы «Спортинга» и ПСЖ на матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Усман Дембеле — нападающий ПСЖ globallookpress.com

«Спортинг»: Силва, Фреснеда, Гонсалу Инасиу, Матеус Рейс, Мангаш, Симойс, Морита, Катамо, Тринкан, Араухо, Суарес.

ПСЖ: Шевалье, Заир-Эмери, Маркиньос, Пако, Мендеш, Маюлу, Руис, Витинья, Дуэ, Дембеле, Баркола.

Матч между этими командами стартует сегодня, 20-го января в 23:00 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

После 6-и туров в общем этапе ЛЧ «Спортинг» располагается на 14-й позиции с 10-ю очками в активе. ПСЖ — на 3-й строчке с 13-ю баллами.