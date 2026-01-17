Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«ПСЖ» пережил тревожное начало, позволил сопернику почувствовать игру и даже простил несколько опасных моментов, но затем включился главный фактор вечера. Два гола Усмана Дембеле, один хладнокровный, другой из категории чистого искусства, сделали матч односторонним и оформили для парижан важную победу в чемпионской гонке.

Результат матча

ПСЖПарижПСЖ3:0ЛилльЛилльЛилль
1:0 Усман Дембеле 13' 2:0 Усман Дембеле 64' 3:0 Брэдли Баркола 90+3'
ПСЖ:  Люка Шевалье,  Маркос Маркиньос,  Вильян Пачо,  Нуну Мендеш,  Уоррен Заир-Эмери,  Сенни Меюлю (Илья Забарный 46'),  Витор Феррейра,  Фабиан Руис,  Дезире Дуэ (Лукас Эрнандес 84'),  Усман Дембеле (Гонсалу Рамуш 76'),  Хвича Кварацхелия (Брэдли Баркола 63')
Лилль:  Берке Озер,  Ромен Перро,  Айсса Манди,  Натан Нгой,  Тьяго Сантос (Тома Мёнье 87'),  Хакон-Арнар Харальдссон (Фелиш Коррея 89'),  Этан Мбаппе (Мариус Брохольм 77'),  Айюб Буадди,  Набиль Бенталеб,  Оливье Жиру (Осам Сахрауи 77'),  Ngal'ayel Mukau (Сориба Диауне 77')
Жёлтая карточка:  Хакон-Арнар Харальдссон 62' (Лилль)

После болезненного вылета из Кубка Франции от «ФК Париж» матч с «Лиллем» выглядел для «ПСЖ» не столько очередной игрой чемпионата, сколько проверкой на устойчивость.  И первые минуты лишь усилили тревожное ощущение.  Под парижским дождём «Лилль» начал дерзко, агрессивно, с высоким прессингом и почти мгновенно дал понять, что не собирается отсиживаться.  Уже на второй минуте Оливье Жиру угодил в перекладину — эпизод мог полностью перевернуть вечер на «Парк де Пренс» и стал символом того, насколько хрупким выглядел баланс в начале встречи.

Оливье Жиру
Оливье Жиру afp.com

«ПСЖ» отвечал неровно, команда Луиса Энрике вроде бы владела мячом, но в центре поля часто буксовала.  Решения принимались медленно, атаки вязли, а переходы из обороны в атаку выглядели тяжеловесными.  В этом контексте особенно заметны были сложности у Сенни Маюлю и не всегда точные важные пасы Дезире Дуэ, тогда как сзади Виллиан Пачо временами испытывал дискомфорт в дуэлях с мощным Жиру.  Казалось, что парижане снова рискуют застрять в собственных сомнениях, ровно в тот момент, когда им был нужен импульс.

Дембеле забивает — а позже закрывает матч шедевром

Импульс, как это всё чаще происходит в нынешнем «ПСЖ», пришёл от одного человека.  На 13-й минуте Усман Дембеле принял мяч у штрафной, мгновенно обработал его и уложил в угол левой — без суеты и лишних касаний, будто игра уже была прочитана на несколько ходов вперёд.

Усман Дембеле
Усман Дембеле afp.com

До перерыва игра оставалась живой.  Гости продолжали искать свои шансы, особенно через дальние удары и быстрые выпады, а «ПСЖ» так и не выглядел идеально собранным.  Но главное различие между командами было очевидным, у одних моменты возникали благодаря общему давлению, у других — за счёт индивидуального класса.

Второй тайм начался с ощущением, что «ПСЖ» всё ещё не до конца контролирует происходящее.  Луис Энрике нервничал, активно перестраивал структуру, в том числе переводя Илью Забарного на правый фланг обороны и возвращая Уоррена Заира-Эмери в привычную зону в центре.  И всё же именно в этот период случился момент, ради которого и приходят на такие матчи.

На 64-й минуте Дембеле получил мяч в штрафной, поднял голову, дважды обманул защитников финтами и почти без замаха перебросил вратаря идеальным ударом под перекладину.  Гол, в котором сошлись филигранная техника и абсолютно уникальное чувство мяча.  Это была точка, после которой «Лилль» уже не вернулся в игру.  Символично, что несколькими минутами ранее Дембеле был в сантиметрах от голевой передачи на Нуну Мендеша, но офсайд отменил ассист.

Гол Усмана Дембеле
Гол Усмана Дембеле afp.com

«ПСЖ» после этого стал спокойнее, увереннее, а «Лилль» — заметно тяжелее.  У гостей не хватило свежести и точности, чтобы снова вскрыть оборону хозяев.  А финальный штрих к разгрому добавил вышедший со скамейки Брадли Барколя.  В концовке он перехватил мяч в штрафной «Лилля», забил свой долгожданный гол и окончательно оформил результат.

Брадли Барколя
Брадли Барколя afp.com

Контекст победы важнее счёта

Эти три очка позволили «ПСЖ» вновь выйти на первое место в Лиге 1, опередив «Ланс» и переложив давление на конкурента перед его матчем с «Осером».  Но важнее другое — после серии нервных эпизодов и вылета из Кубка команда получила матч, в котором всё сложилось идеально, пусть и не сразу.  Дембеле подтвердил свой статус лидера и лучшего футболиста мира, выдав матч почти без потерь (около 90% точности передач), а «ПСЖ» напомнил, что даже при внутренних проблемах способен закрывать топ-матчи.

Для «Лилля» же это поражение стало продолжением тяжёлого старта года.  Три поражения подряд во всех турнирах, травмы, дисквалификации и ощущение, что команда теряет почву под ногами.  При этом их первый тайм в Париже был далеко не провальным — просто в таких играх часто решает не общий рисунок, а отдельные вспышки гениальности.  И все они в этот дождливый вечер принадлежали одному человеку, который недавно выиграл «Золотой Мяч».