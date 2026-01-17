«ПСЖ» пережил тревожное начало, позволил сопернику почувствовать игру и даже простил несколько опасных моментов, но затем включился главный фактор вечера. Два гола Усмана Дембеле, один хладнокровный, другой из категории чистого искусства, сделали матч односторонним и оформили для парижан важную победу в чемпионской гонке.

Результат матча ПСЖ Париж 3:0 Лилль Лилль 1:0 Усман Дембеле 13' 2:0 Усман Дембеле 64' 3:0 Брэдли Баркола 90+3' ПСЖ: Люка Шевалье, Маркос Маркиньос, Вильян Пачо, Нуну Мендеш, Уоррен Заир-Эмери, Сенни Меюлю ( Илья Забарный 46' ), Витор Феррейра, Фабиан Руис, Дезире Дуэ ( Лукас Эрнандес 84' ), Усман Дембеле ( Гонсалу Рамуш 76' ), Хвича Кварацхелия ( Брэдли Баркола 63' ) Лилль: Берке Озер, Ромен Перро, Айсса Манди, Натан Нгой, Тьяго Сантос ( Тома Мёнье 87' ), Хакон-Арнар Харальдссон ( Фелиш Коррея 89' ), Этан Мбаппе ( Мариус Брохольм 77' ), Айюб Буадди, Набиль Бенталеб, Оливье Жиру ( Осам Сахрауи 77' ), Ngal'ayel Mukau ( Сориба Диауне 77' ) Жёлтая карточка: Хакон-Арнар Харальдссон 62' (Лилль)

Статистика матча 7 Удары в створ 4 4 Удары мимо 2 61 Владение мячом 39 4 Угловые удары 2 1 Офсайды 3 14 Фолы 6

После болезненного вылета из Кубка Франции от «ФК Париж» матч с «Лиллем» выглядел для «ПСЖ» не столько очередной игрой чемпионата, сколько проверкой на устойчивость. И первые минуты лишь усилили тревожное ощущение. Под парижским дождём «Лилль» начал дерзко, агрессивно, с высоким прессингом и почти мгновенно дал понять, что не собирается отсиживаться. Уже на второй минуте Оливье Жиру угодил в перекладину — эпизод мог полностью перевернуть вечер на «Парк де Пренс» и стал символом того, насколько хрупким выглядел баланс в начале встречи.

Оливье Жиру afp.com

«ПСЖ» отвечал неровно, команда Луиса Энрике вроде бы владела мячом, но в центре поля часто буксовала. Решения принимались медленно, атаки вязли, а переходы из обороны в атаку выглядели тяжеловесными. В этом контексте особенно заметны были сложности у Сенни Маюлю и не всегда точные важные пасы Дезире Дуэ, тогда как сзади Виллиан Пачо временами испытывал дискомфорт в дуэлях с мощным Жиру. Казалось, что парижане снова рискуют застрять в собственных сомнениях, ровно в тот момент, когда им был нужен импульс.

Дембеле забивает — а позже закрывает матч шедевром

Импульс, как это всё чаще происходит в нынешнем «ПСЖ», пришёл от одного человека. На 13-й минуте Усман Дембеле принял мяч у штрафной, мгновенно обработал его и уложил в угол левой — без суеты и лишних касаний, будто игра уже была прочитана на несколько ходов вперёд.

Усман Дембеле afp.com

До перерыва игра оставалась живой. Гости продолжали искать свои шансы, особенно через дальние удары и быстрые выпады, а «ПСЖ» так и не выглядел идеально собранным. Но главное различие между командами было очевидным, у одних моменты возникали благодаря общему давлению, у других — за счёт индивидуального класса.

Второй тайм начался с ощущением, что «ПСЖ» всё ещё не до конца контролирует происходящее. Луис Энрике нервничал, активно перестраивал структуру, в том числе переводя Илью Забарного на правый фланг обороны и возвращая Уоррена Заира-Эмери в привычную зону в центре. И всё же именно в этот период случился момент, ради которого и приходят на такие матчи.

На 64-й минуте Дембеле получил мяч в штрафной, поднял голову, дважды обманул защитников финтами и почти без замаха перебросил вратаря идеальным ударом под перекладину. Гол, в котором сошлись филигранная техника и абсолютно уникальное чувство мяча. Это была точка, после которой «Лилль» уже не вернулся в игру. Символично, что несколькими минутами ранее Дембеле был в сантиметрах от голевой передачи на Нуну Мендеша, но офсайд отменил ассист.

Гол Усмана Дембеле afp.com

«ПСЖ» после этого стал спокойнее, увереннее, а «Лилль» — заметно тяжелее. У гостей не хватило свежести и точности, чтобы снова вскрыть оборону хозяев. А финальный штрих к разгрому добавил вышедший со скамейки Брадли Барколя. В концовке он перехватил мяч в штрафной «Лилля», забил свой долгожданный гол и окончательно оформил результат.

Брадли Барколя afp.com

Контекст победы важнее счёта

Эти три очка позволили «ПСЖ» вновь выйти на первое место в Лиге 1, опередив «Ланс» и переложив давление на конкурента перед его матчем с «Осером». Но важнее другое — после серии нервных эпизодов и вылета из Кубка команда получила матч, в котором всё сложилось идеально, пусть и не сразу. Дембеле подтвердил свой статус лидера и лучшего футболиста мира, выдав матч почти без потерь (около 90% точности передач), а «ПСЖ» напомнил, что даже при внутренних проблемах способен закрывать топ-матчи.

Для «Лилля» же это поражение стало продолжением тяжёлого старта года. Три поражения подряд во всех турнирах, травмы, дисквалификации и ощущение, что команда теряет почву под ногами. При этом их первый тайм в Париже был далеко не провальным — просто в таких играх часто решает не общий рисунок, а отдельные вспышки гениальности. И все они в этот дождливый вечер принадлежали одному человеку, который недавно выиграл «Золотой Мяч».