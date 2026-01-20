20 января в Милане состоится один главный матч вечера, в котором выяснять сильнейшего будут «Интер» и «Милан». Начало игры в 23:00 мск.

«Интер», несмотря на шестое место в таблице, все еще нуждается в победах. Миланцы имеют 12 очков, которые никак не гарантируют место в первой восьмерке к концу этапа лиги. Положение команды осложнили два поражения подряд, которые она потерпела в играх с «Ливерпулем» (0:1) и «Атлетико» (1:2).

«Арсенал» застолбил за собой место в плей-офф, набрав 18 очков в 6 поединках. «Канониры» полагаются на свою надежную оборону, которая допустила лишь одну результативную ошибку. Однако команда также обладает и хорошей атакой, которая входит в топ-3 ЛЧ на данный момент. В последнем туре лондонцы разгромили «Брюгге» (3:0), а перед этим выиграли у «Баварии» 3:1. Сможет ли их кто-нибудь остановить?

