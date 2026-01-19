Сенегал одержал победу над Марокко (1:0 ДВ) в финальном матче Кубка африканских наций.

Фрагмент матча globallookpress.com

На 90+8-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота сборной Сенегала, но главный тренер национальной команды не был согласен с этим решение и увел своих футболистов с поля.

Далее игроки сборной Сенегала вернулись и полузащитник Марокко Браим Диас пробил пенальти паненкой, но голкипер соперника Эдуар Менди отразил одиннадцатиметровый.

Команды довели дело до дополнительного времени, где сильнее оказалась сборная Сенегала. Победный гол на счету Папа Гейе.

Результат матча Сенегал Дакар 1:0 Марокко Рабат 1:0 Пап Гуй 94' Сенегал: Эдуард Менди, Антуан Менди ( Абдулайе Сек 77' ), Мамаду Сарр, Мусса Ньякат, Идрисса Гана Гейе, Пап Гуй, Ламин Камара ( Исмаила Сарр 77' ), Илиман Ндиайе ( Ибраим Мбайе 77' ), Николас Джексон ( Шериф Ндиайе 90' ), Садио Мане, Malick Diouf ( Исмаил Якобс 106' ) Марокко: Яссин Буну, Нуссайр Мазрауи ( Илиас Акомах 98' ), Адам Масина ( Джавад Эль-Амик 89' ), Наиф Агер, Ашраф Хакими, Браим Диас ( Хамза Игаман 98' ), Исмаэль Сайбари ( Анасс Салах-Эддин 90' ), Нейл Эль-Айнауи, Билаль эль-Ханнус ( Юссеф Эн-Несири 80' ), Абде Эззальзули, Айюб Эль-Кааби ( Уссама Таргаллин 80' ) Жёлтые карточки: Ламин Камара 24', Исмаила Сарр 90+9', Malick Diouf 90+10', Эдуард Менди 90+21', Мамаду Сарр 114' — Анасс Салах-Эддин 90+21', Юссеф Эн-Несири 120+4'

Статистика матча 7 Удары в створ 3 4 Удары мимо 7 50 Владение мячом 50 8 Угловые удары 10 1 Офсайды 1 24 Фолы 17

По итогам этого противостояния сборная Сенегала стала обладателем Кубка африканских наций, а Марокко завершил турнир на финальной стадии.