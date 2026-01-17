Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик высказался о победе своей команды в матче 22-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (2:0).

Майкл Каррик — главный тренер «Манчестер Юнайтед» globallookpress.com

«Это отличное начало, тут уж ничего не скажешь. Честно говоря, перед игрой мы, тренеры, поговорили и сказали, что ребята в хорошей форме. Мы были вполне довольны подготовкой, эмоциональным состоянием парней, настроением в раздевалке. Так что я был вполне доволен этим перед игрой, но послушайте, "Сити" — невероятная команда с талантом, они могут проводить ротацию и менять тактику. Поэтому есть план, а потом нужно переходить к плану Б и В и работать с ним.

Так что никогда не знаешь, как сложится игра, но то, как всё получилось, — это фантастика, ребята сегодня были великолепны во многих отношениях. Справиться с эмоциональным состоянием, держа в голове информацию, которую мы дали, и собраться с силами — это было очень хорошо», — приводит слова Кэррика официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

После этого матча «красные дьяволы» занимают 5-е место в таблице АПЛ с 35-ю очками в активе. В следующем поединке «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Арсенала» 25-го января.