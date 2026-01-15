Младен Ратковица, агент Вани Дркушича, высказался о будущем защитника «Зенита».

Ваня Дркушич globallookpress.com

«Ваня прибыл на сборы "Зенита", и начинает сборы. В последнее время много новостей о его переходе в ПАОК, но пока ничего нет. На данный момент он игрок "Зенита" и у него долгосрочный контракт с клубом.

К Дркушичу есть интерес и из других клубов. ПАОК и другие команды — пока это только на уровне общения и разговоров, все решается на уровне клубов. Мы каждый день получаем звонки по поводу Ваньи, но должно быть предложение, которое устроит и клубы, и футболиста. Дркушич рад быть в "Зените" и он не задумывается об уходе», — приводит слова Ратковицы Sport24.

Дркушич выступает за команду с 2024 года. В этом сезоне футболист провел 17 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями. Контракт словенца с «Зенитом» до 2029 года.