Сенегал одержал победу над Египтом (1:0) в матче 1/2 финала Кубка африканских наций.
Единственный гол у Сенегала забил нападающий Садио Мане на 78-й минуте.
Результат матча
СенегалДакар1:0ЕгипетКаир
1:0 Садио Мане 78'
Сенегал: Эдуард Менди, Калиду Кулибали (Мамаду Сарр 23'), Мусса Ньякат, Абиб Диарра (Ламин Камара 46'), Идрисса Гана Гейе, Пап Гуй (Пате Сисс 90'), Крепин Дьятта, Илиман Ндиайе (Исмаила Сарр 85'), Николас Джексон (Шериф Ндиайе 85'), Садио Мане, Malick Diouf
Египет: Мохамед Эль-Шенави, Ахмед Абул-Фетух (Трезеге Махмуд 46'), Мохамед Хани, Рами Рабиа (Зизо 81'), Хоссам Абдельмагид, Яссер Ибрагим, Мохамед Салах, Эмам Ашур (Мостафа Мохамед 83'), Марван Аттия, Омар Мармуш, Hamdi Fathy
Жёлтые карточки: Калиду Кулибали 17', Абиб Диарра 42' — Хоссам Абдельмагид 6'
По итогам противостояния Сенегал пробился в финал Кубка африканских наций, где сыграет против победителя матча Нигерия — Марокко. Египет сразится в поединке за 3-е место.