Сенегал одержал победу над Египтом (1:0) в матче 1/2 финала Кубка африканских наций.

Единственный гол у Сенегала забил нападающий Садио Мане на 78-й минуте.

Результат матча

Сенегал Дакар 1:0 Египет Каир

1:0 Садио Мане 78'

Сенегал: Эдуард Менди, Калиду Кулибали ( Мамаду Сарр 23' ), Мусса Ньякат, Абиб Диарра ( Ламин Камара 46' ), Идрисса Гана Гейе, Пап Гуй ( Пате Сисс 90' ), Крепин Дьятта, Илиман Ндиайе ( Исмаила Сарр 85' ), Николас Джексон ( Шериф Ндиайе 85' ), Садио Мане, Malick Diouf

Египет: Мохамед Эль-Шенави, Ахмед Абул-Фетух ( Трезеге Махмуд 46' ), Мохамед Хани, Рами Рабиа ( Зизо 81' ), Хоссам Абдельмагид, Яссер Ибрагим, Мохамед Салах, Эмам Ашур ( Мостафа Мохамед 83' ), Марван Аттия, Омар Мармуш, Hamdi Fathy

Жёлтые карточки: Калиду Кулибали 17', Абиб Диарра 42' — Хоссам Абдельмагид 6'