Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор поделился своими мыслями о предстоящем полуфинальном матче Кубка английской лиги против «Арсенала», который состоится 14 января. По словам специалиста, команда тщательно готовилась к этой встрече с момента его прихода в клуб.

Лиам Росеньор globallookpress.com

«Мы детально прорабатывали тактику против "Арсенала" с самого начала моей работы здесь. Мы осознаем значимость этого матча и провели всесторонний анализ игр соперника, уделив особое внимание их сильным сторонам, особенно в стандартных положениях. Мы уверены, что многое зависит от нашей подготовки и концентрации», — отметил Росеньор на официальном сайте «Челси».

Напомним, что под руководством Росеньора «Челси» одержал уверенную победу над «Чарльтоном» в Кубке Англии, забив пять мячей в ворота соперника.