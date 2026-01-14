Полузащитник Конор Галлахер успешно завершил медицинское обследование в английском «Тоттенхэм Хотспур». Это стало финальным этапом его перехода из испанского «Атлетико» Мадрид, о чем сообщил журналист Бен Джейкобс.

Конор Галлахер globallookpress.com

«Конор Галлахер успешно прошел медобследование в "Тоттенхэме" и вскоре подпишет контракт на 5,5 лет», — отметил Джейкобс.

В текущем сезоне испанской Примеры 25-летний Галлахер принял участие в 19 матчах, забив два гола. Также он сыграл шесть матчей в Лиге чемпионов и отметился одним забитым мячом.