14 января в 17-м туре Бундеслиги состоится матч «Кельна» и «Баварии». Встреча пройдет на «Рейн Энерги», начало в 22:30 мск.

«Кельн» с большим трудом пытается оторваться от зоны вылета, однако команде сегодня не позавидуешь. «Бавария» сметает все на своем пути. «Мюнхенцы» набрали 44 очка в 16 матчах турнира, забив 63 гола. За минувшие два тура гости забили 12 голов, разгромив «Хайденхайм» и «Вольфсбург».

Удастся ли хозяевам избежать домашнего позора? «Бавария» выиграла 4 матча подряд против «Кельна», а последняя их встреча завершилась разгромом «козлов» со счетом 1:4.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.20.

Букмекеры принимают ставки на победу команд за 9.80 и 1.24, на ничью они предлагают 7.00.

Искусственный интеллект уверен в крупной победе «Баварии» со счетом 4:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Кельн» — «Бавария» смотрите на LiveCup.Run.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.