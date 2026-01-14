14 января в 17-м туре Бундеслиги состоится матч «Кельна» и «Баварии». Встреча пройдет на «Рейн Энерги», начало в 22:30 мск.
«Кельн» с большим трудом пытается оторваться от зоны вылета, однако команде сегодня не позавидуешь. «Бавария» сметает все на своем пути. «Мюнхенцы» набрали 44 очка в 16 матчах турнира, забив 63 гола. За минувшие два тура гости забили 12 голов, разгромив «Хайденхайм» и «Вольфсбург».
Удастся ли хозяевам избежать домашнего позора? «Бавария» выиграла 4 матча подряд против «Кельна», а последняя их встреча завершилась разгромом «козлов» со счетом 1:4.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.20.
- Букмекеры принимают ставки на победу команд за 9.80 и 1.24, на ничью они предлагают 7.00.
- Искусственный интеллект уверен в крупной победе «Баварии» со счетом 4:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Кельн» — «Бавария» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.