В матче 17-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» на своем поле разгромила «Вердер» со счетом 3:0.
На 11-й минуте счет в игре открыл Нико Шлоттербек, а на 76-й минуте Марсель Забитцер смог его удвоить. Точку же в поединке поставил Серу Гирасси на 83-й минуте.
Результат матча
Боруссия ДДортмунд3:0ВердерБремен
1:0 Нико Шлоттербек 11' 2:0 Марсель Забитцер 75' 3:0 Серу Гирасси 83'
Боруссия Д: Грегор Кобель, Никлас Зюле (Эмре Джан 46'), Вальдемар Антон, Нико Шлоттербек, Ян Коуту, Юлиан Рюэрсон (Даниэль Свенссон 68'), Феликс Нмеча, Карни Чуквуэмека (Серу Гирасси 67'), Марсель Забитцер, Максимилиан Байер (Джоб Беллингем 67'), Фабиу Силва (Карим Адейеми 84')
Вердер: Мио Бакхаус, Исаак Шмидт (Самюэль Мбангуля 81'), Юкинари Сугавара, Марко Фридль, Амос Пипер, Марко Грюлль (Йован Милошевич 69'), Романо Шмид (Кэмерон Пуэртас 81'), Йенс Стаге, Сенне Линен, Джастин Нджинма (Оливье Деман 81'), Карим Кулибали
Жёлтые карточки: Никлас Зюле 23' (Боруссия Д), Марсель Забитцер 54' (Боруссия Д)
«Боруссия» смогла набрать 36 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице Бундеслиги. «Вердер» с 17 баллами остался 12-м.