В матче 17-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» на своем поле разгромила «Вердер» со счетом 3:0.

Серу Гирасси globallookpress.com

На 11-й минуте счет в игре открыл Нико Шлоттербек, а на 76-й минуте Марсель Забитцер смог его удвоить. Точку же в поединке поставил Серу Гирасси на 83-й минуте.

Результат матча Боруссия Д Дортмунд 3:0 Вердер Бремен 1:0 Нико Шлоттербек 11' 2:0 Марсель Забитцер 75' 3:0 Серу Гирасси 83' Боруссия Д: Грегор Кобель, Никлас Зюле ( Эмре Джан 46' ), Вальдемар Антон, Нико Шлоттербек, Ян Коуту, Юлиан Рюэрсон ( Даниэль Свенссон 68' ), Феликс Нмеча, Карни Чуквуэмека ( Серу Гирасси 67' ), Марсель Забитцер, Максимилиан Байер ( Джоб Беллингем 67' ), Фабиу Силва ( Карим Адейеми 84' ) Вердер: Мио Бакхаус, Исаак Шмидт ( Самюэль Мбангуля 81' ), Юкинари Сугавара, Марко Фридль, Амос Пипер, Марко Грюлль ( Йован Милошевич 69' ), Романо Шмид ( Кэмерон Пуэртас 81' ), Йенс Стаге, Сенне Линен, Джастин Нджинма ( Оливье Деман 81' ), Карим Кулибали Жёлтые карточки: Никлас Зюле 23' (Боруссия Д), Марсель Забитцер 54' (Боруссия Д)

Статистика матча 6 Удары в створ 3 5 Удары мимо 2 46 Владение мячом 55 3 Угловые удары 3 1 Офсайды 0 13 Фолы 8

«Боруссия» смогла набрать 36 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице Бундеслиги. «Вердер» с 17 баллами остался 12-м.