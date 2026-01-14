В матче 1/8 финала Кубка Испании «Алавес» примет «Райо Вальекано». Встреча состоится 14 января в 23:00 мск.
«Алавес» проиграл 3 матча из последних 5. За этот отрезок команда добыла только одну победу и это был как раз поединок Кубка Испании, в котором хозяева одолели «Севилью».
«Райо Вальекано» прошел «Гранаду». Это была первая победа команды после серии безвыигрышных матчей. После этого «пчелы» закрепили успех победой над «Мальоркой» в Примере.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.15.
- Букмекеры дают 2.32 и 3.35 на победу команд в матче, 1.67 и 2.22 они предлагают на проход команд в четвертьфинал.
- Искусственный интеллект предсказал победу «Алавеса» со счетом 3:2.
Трансляция матча
