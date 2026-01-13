«Ливерпуль» обыграл «Барнсли» (4:1) в матче 1/32 финала Кубка Англии.
В составе «мерсисайдцев» голы записали на свой счет Доминик Собослаи на 9-й минуте, Жереми Фримпонг на 36-й минуте, Флориан Вирц на 84-й и Юго Экитике на 90+4-й минуте.
Единственный гол у «Барнсли» забил Адам Филлипс на 40-й минуте.
Результат матча
ЛиверпульЛиверпуль4:1БарнслиАнглия. Кубок ФА
1:0 Доминик Собослаи 9' 2:0 Жереми Фримпонг 36' 2:1 Адам Филлипс 40' 3:1 Флориан Вирц 84' 4:1 Уго Экитике 90+4'
Ливерпуль: Георгий Мамардашвили, Жереми Фримпонг (Ибраима Конате 60'), Джо Гомес (Флориан Вирц 60'), Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Алексис Мак Аллистер (Treymaurice Nyoni 88'), Доминик Собослаи, Федерико Кьеза (Уго Экитике 60'), Кёртис Джонс, Рио Нгумоха (Райан Гравенберх 73'), Коди Матес Гакпо
Барнсли: Мерфи Купер, Нафанаил Огбета (Patrick Kelly 73'), Теннэй Уотсон, Дэвис Кейллор-Данн (Дэвид Макголдрик 81'), Вимал Йоганатан (Джорджи Гент 88'), Адам Филлипс (Eoghan O'Connell 73'), Reyes Cleary, Jonathan Bland, Jack Shepherd, Mael de Gevigney, Corey O'Keeffe
Жёлтая карточка: Джо Гомес 32' (Ливерпуль)
После этого матча «Ливерпуль» пробился в 1/16 финала Кубка Англии, а «Барнсли» завершил свое выступление на турнире.