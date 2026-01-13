«Ливерпуль» обыграл «Барнсли» (4:1) в матче 1/32 финала Кубка Англии.

В составе «мерсисайдцев» голы записали на свой счет Доминик Собослаи на 9-й минуте, Жереми Фримпонг на 36-й минуте, Флориан Вирц на 84-й и Юго Экитике на 90+4-й минуте.

Единственный гол у «Барнсли» забил Адам Филлипс на 40-й минуте.

Результат матча

Ливерпуль Ливерпуль 4:1 Барнсли Англия. Кубок ФА

1:0 Доминик Собослаи 9' 2:0 Жереми Фримпонг 36' 2:1 Адам Филлипс 40' 3:1 Флориан Вирц 84' 4:1 Уго Экитике 90+4'

Ливерпуль: Георгий Мамардашвили, Жереми Фримпонг ( Ибраима Конате 60' ), Джо Гомес ( Флориан Вирц 60' ), Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Алексис Мак Аллистер ( Treymaurice Nyoni 88' ), Доминик Собослаи, Федерико Кьеза ( Уго Экитике 60' ), Кёртис Джонс, Рио Нгумоха ( Райан Гравенберх 73' ), Коди Матес Гакпо

Барнсли: Мерфи Купер, Нафанаил Огбета ( Patrick Kelly 73' ), Теннэй Уотсон, Дэвис Кейллор-Данн ( Дэвид Макголдрик 81' ), Вимал Йоганатан ( Джорджи Гент 88' ), Адам Филлипс ( Eoghan O'Connell 73' ), Reyes Cleary, Jonathan Bland, Jack Shepherd, Mael de Gevigney, Corey O'Keeffe

Жёлтая карточка: Джо Гомес 32' (Ливерпуль)