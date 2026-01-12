Президент «Барселоны» Жоан Лапорта выразил недовольство поведением нападающего «Реала» Килиана Мбаппе после победы в Суперкубке Испании, где сине-гранатовые обыграли мадридский клуб со счетом 3:2.

Жоан Лапорта globallookpress.com

«Поступок Мбаппе меня удивил. В любой ситуации — будь то победа или поражение — важно проявлять великодушие и уважение. Это спорт, и нужно вести себя подобающе. Я считаю, что после нашей победы мы показали уважение к сопернику, поэтому мне непонятно, что сделал Мбаппе», — заявил Лапорта в интервью RAC1.

По информации СМИ, Мбаппе помешал игрокам «Реала» организовать чемпионский коридор для команды «Барселоны» после матча.

Этот титул стал 16-м для «Барселоны» в истории Суперкубка Испании, что является рекордом турнира. У «Реала» 13 побед в этом соревновании.