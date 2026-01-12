«Манчестер Сити» планирует приобрести защитника «Кристал Пэлас» Марка Гэи в зимнее трансферное окно, сообщает The Independent. Переговоры между клубами уже начались.

Марк Гэи globallookpress.com

Контракт 25-летнего футболиста рассчитан до лета 2026 года, однако «Сити» стремится заполучить его уже сейчас, чтобы избежать конкуренции с другими командами на рынке свободных агентов.

«Кристал Пэлас» рассчитывает минимум на 35 миллионов фунтов за своего игрока. При этом сам Гэи выразил предпочтение переходам в «Ливерпуль» или «Арсенал».