В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» примет «Вольфсбург». Игра пройдет на «Альянц Арене» 11 января, начало — в 19:30 мск.
«Бавария» текущий лидер Бундеслиги, у которого на счету 41 очко. Команда опережает «Боруссию» Дортмунд на 8 пунктов, а в случае победы мюнхенцы увеличат этот отрыв. В прошлом туре команда Компани не заметила «Хайденхайм», одержав свою 13-ю победу в 15 матчах сезона.
У «Вольфсбурга» 15 очков. Клуб находится всего в трех очках от зоны вылета. «Волкам» нужно набирать баллы, однако с победами у них сейчас туго. Последним результатом гостей стало домашнее поражение от «Фрайбурга» со счетом 3:4.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.80.
- Букмекеры дают 1.12 на победу «Баварии», 11.0 — на ничью, 18.0 — на победу «Вольфсбурга».
- Искусственный интеллект предсказал победу «Баварии» со счетом 6:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Бавария» — «Вольфсбург» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.