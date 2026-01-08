Матч 19-го тура Серии А «Милан» — «Дженоа» состоится 8 января в Милане на «Сан-Сиро» в 22:45 по мск.

«Милан» имеет 38 очков. Команда борется за первые место с «Наполи» и соседом «Интером». От первой строчки хозяев отделяют 4 пункта, поэтому выйти в лидеры пока не получится. Тем не менее результаты у «россонери» неплохие — 4 победы в 5 поединках, второе место в таблице.

«Дженоа» находится над зоной вылета, в двух очках от нее. Таким образом, поражение может опустить команду ниже по таблице. «Гриффоны» не смогли победить в последних четырех матчах турнира. В этой серии у них ничья и 3 поражения. На выезде в этом сезоне команда выиграла только в двух случаях.

