Матч 19-го тура Серии А «Милан» — «Дженоа» состоится 8 января в Милане на «Сан-Сиро» в 22:45 по мск.
«Милан» имеет 38 очков. Команда борется за первые место с «Наполи» и соседом «Интером». От первой строчки хозяев отделяют 4 пункта, поэтому выйти в лидеры пока не получится. Тем не менее результаты у «россонери» неплохие — 4 победы в 5 поединках, второе место в таблице.
«Дженоа» находится над зоной вылета, в двух очках от нее. Таким образом, поражение может опустить команду ниже по таблице. «Гриффоны» не смогли победить в последних четырех матчах турнира. В этой серии у них ничья и 3 поражения. На выезде в этом сезоне команда выиграла только в двух случаях.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.20.
- Букмекеры предсказывают «Милану» легкую победу — 1.46 против 8.20, на ничью можно поставить за 4.35.
- Искусственный интеллект считает, что «Милан» выиграет 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Милан» — «Дженоа» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.