Мюнхенская «Бавария» и вингер Серж Гнабри согласовали продление контракта, информирует знаменитый инсайдер Фабрицио Романо.

Серж Гнабри globallookpress.com

По данным источника, 30-летний полузащитник подпишет с чемпионом Германии контракт до 2028 года и сейчас согласовываются последние его детали.

Также ранее стало известно, что «Бавария» смогла договориться о новом соглашении с центральным защитником Дайо Упамекано.

В текущем сезоне Гнабри сыграл за мюнхенский клуб 21 матч, забил 5 голов и сделал 8 ассистов. За «Баварию»он выступает с 2018 года.