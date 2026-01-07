Мюнхенская «Бавария» и вингер Серж Гнабри согласовали продление контракта, информирует знаменитый инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, 30-летний полузащитник подпишет с чемпионом Германии контракт до 2028 года и сейчас согласовываются последние его детали.
Также ранее стало известно, что «Бавария» смогла договориться о новом соглашении с центральным защитником Дайо Упамекано.
В текущем сезоне Гнабри сыграл за мюнхенский клуб 21 матч, забил 5 голов и сделал 8 ассистов. За «Баварию»он выступает с 2018 года.