Футбольный комментатор Тимур Журавель прокомментировал увольнение Рубена Аморима с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Рубен Аморим globallookpress.com

«Надо выразить восхищение, как Аморим стойко (и долго) держался без заметного прогресса в игре. Он сохранял оптимизм, терпеливо всё объяснял после самых конфузных матчей. Ему хотелось верить и думалось: ну вот-вот произойдёт прорыв.

На самом же деле, Аморим — это типичная чугунная голова, подкованный, но очень неадаптивный тренер. В идеале "МЮ" мог бы выяснить это ещё до назначения. Но раз выясняли по ходу, то убирать стоило раньше», — написал Журавель в телеграм-канале.

Ранее стало известно, сколько денег получит Аморим после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».