Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер высказался о своем будущем в мюнхенском клубе.

Мануэль Нойер globallookpress.com

«Я позитивно настроен, но хочу посмотреть, как пройдут следующие несколько месяцев. Хочу показывать хорошую игру, а затем, к концу марта или апреля, приму решение. К тому моменту я буду знать, сколько матчей уже провел в этом сезоне и как себя чувствует мое тело. К тому же, мне уже будет 40 лет. Надо понять, стоит ли принимать решение, будет ли полноценный настрой. У нас хорошие отношения с клубом — посмотрим, продолжатся они или нет», — приводит Sky Germany слова Нойера.

В текущем сезоне Нойер провел 20 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 21 гол и отыграл 6 встреч на ноль.