5 января на «Кинг Пауэр» в Лестере состоится матч 26-го тура английского Чемпионшипа, в котором «Лестер Сити» сыграет с «Вест Бромвичем». Старт поединка в 23:00 мск.
«Лестер» набрал 34 очка. Клуб занимает 14-е место и находится в 7 пунктах от зоны плей-офф. В прошлом туре «лисы» проиграли «Шеффилд Юнайтед», потерпев свое 9-е поражение в этом сезоне. Последний домашний матч, в котором хозяева принимали «Дерби», закончился победой со счетом 2:1.
«Вест Бром» набрал 31 очко. С этим результатом «дрозды» занимают 18-ю позицию в таблице. Команда проиграла 3 из последних 4 матчей в турнире. В прошлой игре гости уступили «Суонси». В целом клуб имеет уже 12 поражений при всего 9 победах за 25 поединков.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
Эксперты подготовили прогноз с коэффициентом 1.81.
- Букмекеры предлагают 2.80 на победу «Лестера» и 2.62 на победу «Вест Бромвича».
- Искусственный интеллект ожидает победу «Лестера» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Лестер» — «Вест Бромвич» можно смотреть онлайн.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.