Тренер «Интера» Александар Коларов высказался о победе команды над «Болоньей» (3:1).

«В первом тайме мы создали много моментов, но мало что реализовали. Однако команда играла очень хорошо с первой минуты.

Лаутаро Мартинес — наш лидер, он заслуживает похвалы. На тренировках он тоже всегда выкладывается на 100%. Сегодня мы хотели применить схему с квадратом в полузащите, чтобы дать Маркусу Тюраму возможность сыграть один на один с защитником.

Мне трудно сказать, что именно Киву изменил в наибольшей степени с тех пор, как возглавил "Интер". Мы не хотели ничего менять, скорее, стремились добавить кое-что новое. В прошлом году команда была очень близка к завоеванию нескольких трофеев, но затем потерпела неудачу. Мы поработали над психологией, и я думаю, что команда меняется к лучшему. Мы на вершине турнирной таблицы и хотим там остаться, однако ещё многое предстоит сделать», — приводит слова Коларова DAZN.

«Интер» с 39 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу, «Болонья» с 26 баллами расположилась на 7-й позиции.