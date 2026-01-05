«Интер» на своем поле выиграл у «Болоньи» в рамках 18-го тура Серии А — 3:1.

Лаутаро Мартинес globallookpress.com

Петр Зельински открыл счет на 39-й минуте встречи. Лаутаро Мартинес удвоил преимущество «нерадзурри» на 48-й минуте. Маркюс Тюрам на 74-й минуте забил третий мяч своей команды.

Сантьяго Кастро на 83-й минуте сократил разрыв, но на большее «россоблу» не хватило.

Результат матча Интер Милан 2:0 Болонья Болонья 1:0 Пётр Зелиньски 39' 2:0 Лаутаро Мартинес 48' Интер: Ян Зоммер, Янн Биссекк, Мануэль Аканджи, Алессандро Бастони, Федерико Димарко, Николо Барелла ( Petar Sucic 68' ), Хакан Чалханоглу ( Генрих Мхитарян 68' ), Пётр Зелиньски, Луис Энрике, Лаутаро Мартинес, Маркус Тюрам Болонья: Федерико Равалья, Хараламбос Ликояннис, Джон Лукуми ( Томмазо Побега 46' ), Торбьёрн Хеггем, Эмиль Хольм ( Риккардо Орсолини 68' ), Николо Камбьяги ( Надир Цортеа 68' ), Льюис Фергюсон, Никола Моро ( Мартин Витик 46' ), Сантьяго Кастро, Йенс Одгор, Джонатан Роу Жёлтые карточки: Алессандро Бастони 30' (Интер), Хакан Чалханоглу 30' (Интер), Николо Барелла 63' (Интер)

Статистика матча 9 Удары в створ 1 3 Удары мимо 3 60 Владение мячом 40 4 Угловые удары 1 2 Офсайды 0 13 Фолы 14

«Интер» с 39 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу, «Болонья» с 26 баллами расположилась на 7-й позиции.