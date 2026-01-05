«Интер» на своем поле выиграл у «Болоньи» в рамках 18-го тура Серии А — 3:1.

Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес globallookpress.com

Петр Зельински открыл счет на 39-й минуте встречи. Лаутаро Мартинес удвоил преимущество «нерадзурри» на 48-й минуте. Маркюс Тюрам на 74-й минуте забил третий мяч своей команды.

Сантьяго Кастро на 83-й минуте сократил разрыв, но на большее «россоблу» не хватило.

Результат матча

ИнтерМиланИнтер2:0БолоньяБолоньяБолонья
1:0 Пётр Зелиньски 39' 2:0 Лаутаро Мартинес 48'
Интер:  Ян Зоммер,  Янн Биссекк,  Мануэль Аканджи,  Алессандро Бастони,  Федерико Димарко,  Николо Барелла (Petar Sucic 68'),  Хакан Чалханоглу (Генрих Мхитарян 68'),  Пётр Зелиньски,  Луис Энрике,  Лаутаро Мартинес,  Маркус Тюрам
Болонья:  Федерико Равалья,  Хараламбос Ликояннис,  Джон Лукуми (Томмазо Побега 46'),  Торбьёрн Хеггем,  Эмиль Хольм (Риккардо Орсолини 68'),  Николо Камбьяги (Надир Цортеа 68'),  Льюис Фергюсон,  Никола Моро (Мартин Витик 46'),  Сантьяго Кастро,  Йенс Одгор,  Джонатан Роу
Жёлтые карточки:  Алессандро Бастони 30' (Интер),  Хакан Чалханоглу 30' (Интер),  Николо Барелла 63' (Интер)

«Интер» с 39 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу, «Болонья» с 26 баллами расположилась на 7-й позиции.