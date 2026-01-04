Центральный защитник «Удинезе» Умар Соле привлек внимание трех клубов английской Премьер-лиги.

Умар Соле globallookpress.com

По данным издания Caught Offside, интерес к нему сейчас проявляют «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Ранее к нему присматривались «Интер», «Милан» и «Рома».

Сам Соуле готов сделать шаг вперед, а «Удинезе» не будет препятствовать ему в трансфере и станет рассматривать в том числе и аренду с правом обязательного выкупа.

В этом сезоне 25-летний француз сыграл 19 матчей за «зебр», забил один гол и сделал один ассист. Сейчас портал Transfermarkt оценивает его в € 20 млн, а контракт действует до 2027 года.