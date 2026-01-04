Легендарный российский тренер Олег Романцев считает, что пока рано причислять «Локомотив» к числе претендентов на золотые медали чемпионата России в отличие от «Краснодара» и «Зенита».

Олег Романцев globallookpress.com

«По первому отрезку сезона хорошее впечатление произвел "Краснодар", которого отличают стабильность, высочайшая дисциплина и уверенность. Признаюсь, в прошлом чемпионате в его победу я не верил. Потому испытываю какое-то чувство вины перед краснодарцами. Ведь когда полыхнул яркой игрой "Спартак", то сказал, что все складывается в его пользу. Но не получилось.

А сейчас видно — чемпионство сделало "Краснодар" крепче и научило тому, как покорять золотую вершину. Да и то, что пятеро из его состава номинировались на звание лучшего футболиста года, говорит о многом. А трое из них — форвард Кордоба, хавбек Сперцян и вратарь Агкацев — лидеры команды.

О буквально дышащем в спину краснодарцам "Зените" я уже говорил. И то, что он в равной степени претендует на золотую концовку, сомнений не вызывает. Что позволяет подбор классных исполнителей. А уж о победном опыте и говорить нечего!

При всем уважении к идущему третьим "Локомотиву" объявлять его еще одним конкурентом на золото повременю. Как и ЦСКА с моим "Спартаком". Но того, что все они способны попортить кровь двум главным соискателям, не исключаю. И думаю, уже через пару-тройку туров весеннего старта первенства мы уже прикинем, в каком состоянии клубы вернулись из трудовой зимы и на что они способны.

Если говорить о календаре, то плюс у "Зенита" в том, что он принимает "Краснодар" дома. А минус — в двух непростых выездах в Москву к ЦСКА и "Локомотиву". А решающим фактором на финише станут стабильность и турнирный фарт, без которого, как известно, больших побед не бывает», — сказал Романцев «СЭ».

После 18 туров таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар» с 40 очками. Дальше идут «Зенит» (39), «Локомотив» (37) и ЦСКА (36).