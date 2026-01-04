В матче 20-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» будет принимать «Кристал Пэлас». Поединок состоится 4 января на «Сент-Джеймс Парк». Начало в 18:00 мск.

«Ньюкасл» в прошлом туре обыграл «Бернли» и сегодня «сороки» явно хотели бы продолжить побеждать. Команда находится не так высоко, как ей бы хотелось, поэтому подопечным Эдди Хау очень нужна победа.

«Кристал Пэлас» после 4 матчей без побед, 3 из которых закончились поражением, явно не заинтересован в том, чтобы просто так отдать сопернику очки. «Орлы» постараются для достижения результата, тем более что еще с прошлой встречи гости жаждут вернуть «сорокам» должок за разгромное поражение 0:5.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.80.

Букмекеры считают «Ньюкасл» фаворитом за 1.74, на победу «Кристал Пэлас» они предлагают 5.00.

Искусственный интеллект считает, что встреча закончится победой «Ньюкасла» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ньюкасл» — «Кристал Пэлас» смотрите на LiveCup.Run.

