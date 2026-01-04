Завершился матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Лацио» принимал «Наполи». Счет в матче 2:0 в пользу гостей.
Счет в матче открыл защитник гостей Леонардо Спинаццола на 13-й минуте. Преимущество «Наполи» удвоил защитник Амир Ррахмани на 32-й минуте.
Красную карточку на 82-й минуте получил нападающий хозяев Тейянни Нослин. На 88-й минуте красные карточки получили защитник римлян Адам Марушич и защитник «Наполи» Паскуале Маццокки.
Результат матча
ЛациоРим0:2НаполиНеаполь
0:1 Леонардо Спинаццола 13' 0:2 Амир Ррахмани 32'
Лацио: Иван Проведель, Марио Хила, Алессио Романьоли, Лука Пеллегрини (Мануэль Лаццари 62'), Адам Марушич, Маттео Гюэндузи, Данило Катальди (Реда Белахьяне 71'), Тома Башич, Маттиа Цаканьи, Маттео Канчелльери (Густав Исаксен 71'), Тейянни Нослин
Наполи: Ваня Милинкович-Савич, Леонардо Спинаццола (Мигель Гутьеррес 79'), Жуан Жесус, Амир Ррахмани (Алессандро Буонджорно 79'), Джованни Ди Лоренцо, Элиф Элмас (Ноа Ланг 86'), Скотт МакТоминай, Станислав Лоботка, Расмус Хёйлунн (Джузеппе Амброзино 86'), Давид Нерес (Паскуале Маццокки 70'), Маттео Политано
Жёлтые карточки: Маттиа Цаканьи 43', Данило Катальди 65', Тейянни Нослин 69' — Амир Ррахмани 69'
Красные карточки: Тейянни Нослин 81', Адам Марушич 88' — Паскуале Маццокки 88'
«Лацио» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе команды 24 очка в 18 матчах. «Наполи» с 37 очками в 17 играх располагается на второй строчке в Серии А. Возглавляет турнирную таблицу итальянского чемпионата «Милан» с 38 очками после 17 встреч.