Завершился матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Лацио» принимал «Наполи». Счет в матче 2:0 в пользу гостей.

Леонардо Спинаццола globallookpress.com

Счет в матче открыл защитник гостей Леонардо Спинаццола на 13-й минуте. Преимущество «Наполи» удвоил защитник Амир Ррахмани на 32-й минуте.

Красную карточку на 82-й минуте получил нападающий хозяев Тейянни Нослин. На 88-й минуте красные карточки получили защитник римлян Адам Марушич и защитник «Наполи» Паскуале Маццокки.

Результат матча Лацио Рим 0:2 Наполи Неаполь 0:1 Леонардо Спинаццола 13' 0:2 Амир Ррахмани 32' Лацио: Иван Проведель, Марио Хила, Алессио Романьоли, Лука Пеллегрини ( Мануэль Лаццари 62' ), Адам Марушич, Маттео Гюэндузи, Данило Катальди ( Реда Белахьяне 71' ), Тома Башич, Маттиа Цаканьи, Маттео Канчелльери ( Густав Исаксен 71' ), Тейянни Нослин Наполи: Ваня Милинкович-Савич, Леонардо Спинаццола ( Мигель Гутьеррес 79' ), Жуан Жесус, Амир Ррахмани ( Алессандро Буонджорно 79' ), Джованни Ди Лоренцо, Элиф Элмас ( Ноа Ланг 86' ), Скотт МакТоминай, Станислав Лоботка, Расмус Хёйлунн ( Джузеппе Амброзино 86' ), Давид Нерес ( Паскуале Маццокки 70' ), Маттео Политано Жёлтые карточки: Маттиа Цаканьи 43', Данило Катальди 65', Тейянни Нослин 69' — Амир Ррахмани 69' Красные карточки: Тейянни Нослин 81', Адам Марушич 88' — Паскуале Маццокки 88'

Статистика матча 0 Удары в створ 3 3 Удары мимо 8 35 Владение мячом 65 2 Угловые удары 6 1 Офсайды 0 10 Фолы 13

«Лацио» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе команды 24 очка в 18 матчах. «Наполи» с 37 очками в 17 играх располагается на второй строчке в Серии А. Возглавляет турнирную таблицу итальянского чемпионата «Милан» с 38 очками после 17 встреч.