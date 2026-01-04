4 января на «Элланд Роуд» «Лидс» примет «Манчестер Юнайтед» в матче 20-го тура чемпионата Англии. Старт игры в 15:30 мск.
«Лидс» борется за выживание и результаты этой борьбы вполне неплохие. Команда в последних турах добыла ничьи в матчах с «Ливерпулем» и «Сандерлендом», а также разгромила дома «Кристал Пэлас». На данный момент «павлины» не проигрывают в АПЛ уже 6 туров, имея 2 победы и 4 ничьи.
«Ман Юнайтед» в шаге от зоны еврокубков. В прошлом туре команда Аморима упустила возможность подняться в топ-5, поскольку сыграла вничью с «Вулверхэмптоном». Перед этим гости минимально выиграли у «Ньюкасла», тем самым ответив на поражение от «Астон Виллы».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.54.
- Букмекеры дают 2.74 на победу «Лидса» и 2.69 на победу «Ман Юнайтед».
- Искусственный интеллект предсказывает победу МЮ со счетом 1:0.
Трансляция матча
