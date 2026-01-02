Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк подвел итог матча против «Лидса» (0:0).

Вирджил ван Дейк globallookpress.com

«Очевидно, что "Лидс" хорошо оборонялся, но я думаю, что мы могли бы сыграть лучше. Думаю, мы не очень хорошо сыграли в заключительной части матча, и, конечно же, было важно не пропустить гол, и мы с этим хорошо справились.

Но мы хотим значительно улучшить свою игру в заключительной части — то, что мы можем сделать. Это был один из тех вечеров, когда нельзя зацикливаться на этом слишком долго.

Конечно, намерения ясны, мы хотим добиться успеха, но, к сожалению, этого не произошло, и теперь нам нужно сосредоточиться на поездке в Лондон — которая тоже будет очень и очень сложной», — цитирует Ван Дейка клубная пресс-служба.

Сейчас «Ливерпуль» с 33 очками занимает 4-е место в таблице АПЛ. «Лидс» (21) — 16-й.