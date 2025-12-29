Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о нынешней схеме игры команды.

Рубен Аморим globallookpress.com

«Когда я возглавил команду по ходу прошлого сезона, то понимал, что, возможно, у меня нет игроков, способных хорошо действовать в этой системе, но это было начало процесса. Мы пытались создать свою идентичность. Сейчас другая ситуация. У нас не так много игроков, и нам нужно адаптироваться, чтобы они понимали, почему мы вносим изменения.

Это решение принято не из-за давления СМИ или болельщиков. Когда СМИ постоянно говорят изменить схему, то я ничего не могу сделать, потому что футболисты решат, что я меняю ее из-за прессы, а в таком случае для тренера это конец.

Когда мы хорошо играем по нашей системе — вот тогда и нужно что-то менять. Мы станем лучше, потому что, когда все игроки вернутся, мы не будем постоянно играть с тремя защитниками», — приводит слова Аморима BBC.

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» с 29 очками занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.