В 16-м туре чемпионата Португалии лидер Примейры «Порту» будет принимать клуб АВС. Встреча состоится 29 декабря на стадионе «Драгау» в Порту. Начало в 23:15 мск.

14 побед и одна ничья в 15 поединках — такая статистика у «Порту» на данный момент, и она позволяет команде быть на локомотивом гонки за лидерство. «Драконы» выиграли 7 матчей подряд в чемпионате Португалии и в случае продолжения серии оторвутся от «Спортинга» на 5 пунктов.

Учитывая уровень соперника, «Порту» имеет хорошие шансы на успех. АВС безнадежно плавает на дне турнирной таблице без единой победы в этом сезоне. У нее 6 поражений в 7 выездных встречах турнира, поэтому матч может стать легкой прогулкой к успеху для хозяев «Драгау».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

Букмекеры уверены в успехе «Порту» — 1.10 и 24.0 на победу команд в матче.

Искусственный интеллект считает, что «Порту» выиграет, но скромно — со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Порту» — АВС смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.