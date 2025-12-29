В 16-м туре чемпионата Португалии лидер Примейры «Порту» будет принимать клуб АВС. Встреча состоится 29 декабря на стадионе «Драгау» в Порту. Начало в 23:15 мск.
14 побед и одна ничья в 15 поединках — такая статистика у «Порту» на данный момент, и она позволяет команде быть на локомотивом гонки за лидерство. «Драконы» выиграли 7 матчей подряд в чемпионате Португалии и в случае продолжения серии оторвутся от «Спортинга» на 5 пунктов.
Учитывая уровень соперника, «Порту» имеет хорошие шансы на успех. АВС безнадежно плавает на дне турнирной таблице без единой победы в этом сезоне. У нее 6 поражений в 7 выездных встречах турнира, поэтому матч может стать легкой прогулкой к успеху для хозяев «Драгау».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.
- Букмекеры уверены в успехе «Порту» — 1.10 и 24.0 на победу команд в матче.
- Искусственный интеллект считает, что «Порту» выиграет, но скромно — со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Порту» — АВС смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.