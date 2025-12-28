28 декабря «Брага» будет принимать «Бенфику» в матче 16-го тура чемпионата Португалии. Встреча команд начнется в 21:00 по мск.

«Бенфика» набрала оборотов. После двух побед подряд она явно готова пойти на третий заход. В случае успеха «орлы» наберут 38 пунктов, но это вряд ли позволит им обойти «Спортинг», поэтому они останутся на третьей позиции.

В любом случае «Бенфику» сегодня ждет непростой поединок. «Брага» выиграла 3 последних матча дома. В Примейре гости не могут обыграть «оружейников» на протяжении двух встреч. Удастся ли «Браге» выиграть и подняться на 4-е место?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.14.

Котировки букмекеров: 3.50 на победу «Браги», 2.17 на победу «Бенфики».

Искусственный интеллект считает, что команды разойдутся нулевой ничьей.

Трансляция матча

