28 декабря «Брага» будет принимать «Бенфику» в матче 16-го тура чемпионата Португалии. Встреча команд начнется в 21:00 по мск.
«Бенфика» набрала оборотов. После двух побед подряд она явно готова пойти на третий заход. В случае успеха «орлы» наберут 38 пунктов, но это вряд ли позволит им обойти «Спортинг», поэтому они останутся на третьей позиции.
В любом случае «Бенфику» сегодня ждет непростой поединок. «Брага» выиграла 3 последних матча дома. В Примейре гости не могут обыграть «оружейников» на протяжении двух встреч. Удастся ли «Браге» выиграть и подняться на 4-е место?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.14.
- Котировки букмекеров: 3.50 на победу «Браги», 2.17 на победу «Бенфики».
- Искусственный интеллект считает, что команды разойдутся нулевой ничьей.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.