Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду оценил лидерство своей команды в саудовской Про-Лиге.

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду globallookpress.com

«Мы на правильном пути, но должны продолжать.  Сезон длинный.  У нас сейчас хороший момент, мы хорошо сыграли сегодня, забили три гола, но мы должны продолжать в том же духе.  Никто не становится чемпионом в середине сезона.  Мы должны продолжать двигаться вперед.

Мы должны думать только о следующей игре.  Мы знаем, что каждые три дня у нас очень сложные матчи.  Главное — восстановиться и играть.  Это наша жизнь и наша работа.  Мы должны это делать.  Мы счастливы, но завтра нам нужно начать готовиться к следующей игре», — цитирует Роналду A Bola.

Сегодня «Аль-Наср» одержал победу над «Аль-Ахдудом» (3:0) в матче 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии.  «Аль-Наср» занимает 1-е место в таблице с 30-ю очками в активе