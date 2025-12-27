Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду оценил лидерство своей команды в саудовской Про-Лиге.

Криштиану Роналду globallookpress.com

«Мы на правильном пути, но должны продолжать. Сезон длинный. У нас сейчас хороший момент, мы хорошо сыграли сегодня, забили три гола, но мы должны продолжать в том же духе. Никто не становится чемпионом в середине сезона. Мы должны продолжать двигаться вперед.

Мы должны думать только о следующей игре. Мы знаем, что каждые три дня у нас очень сложные матчи. Главное — восстановиться и играть. Это наша жизнь и наша работа. Мы должны это делать. Мы счастливы, но завтра нам нужно начать готовиться к следующей игре», — цитирует Роналду A Bola.

Сегодня «Аль-Наср» одержал победу над «Аль-Ахдудом» (3:0) в матче 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Наср» занимает 1-е место в таблице с 30-ю очками в активе