Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о продлении контракта Романа Зобнина со «Спартаком».

Роман Зобнин — полузащитник «Спартака» globallookpress.com

Напомним, что полузащитник подписал новое соглашение с «красно-белыми» до лета 2027-го года.

«Насколько правильное решение продлить контракт с Зобниным? Абсолютно правильное решение. Рома уже легенда клуба. Время летит, я помню его еще мальчишкой. Он настоящий спартаковец. Когда я с ним общался, было видно, что он абсолютно адекватный, умный, грамотный парень. Заботится о будущем футбола, создал академию, которая мне очень нравится. Здорово, что остается какая‑то частица спартаковцев в народной команде», — сказал Непомнящий «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Зобнин провел за «Спартак» 13 матчей в рамках РПЛ и не отметился результативными действиями.